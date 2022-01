Inflationsalarm! Sozialpolitisches Kampfprogramm der MLPD

Die offizielle Inflation hat im Dezember mit 5,3 Prozent einen neuen Höchststand erreicht. In Wirklichkeit, so weist die MLPD in ihrer neuen Broschüre nach, liegt die durchschnittliche Inflationsrate für Arbeiterfamilien bereits über 10 Prozent!

Viele Arbeiterfamilien müssen in den nächsten Monaten mit immensen und bisher nicht gekannten Nachforderungen bei den Miet-Nebenkosten rechnen. Besonders hart trifft die Inflation aktuell zehntausende Familien, die Verträge bei sogenannten Strom- oder Gas-Discountern hatten, um Kosten zu sparen. Stand Ende Dezember haben bereits 39 dieser Energielieferanten die Lieferung eingestellt. Die regionalen Grundversorger übernehmen dann die Belieferung, berechnen in vielen Fällen aber drastisch höhere Preise.

Dass das so nicht weitergehen kann, liegt für viele auf der Hand. Aber wie kann man gegen die Inflation kämpfen und was ist eigentlich ihre Ursache, darüber gibt es in den Belegschaften, in den Wohngebieten und unter Hartz-IV-Beziehern noch großen Diskussions- und Klärungsbedarf.

Das sozialpolitische Kampfprogramm der MLPD zerpflückt die gängigen Beschwichtigungsversuche, mit denen bürgerliche Politiker, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank oder „Experten“ die Lage schönreden und die Massen vom Kampf um ihre Interessen abhalten wollen. Sie deckt auf, wer die Inflationstreiber sind: Im Gegensatz zu unverschämten Lügen, dass angeblich die Arbeiter mit ihren berechtigten Lohnforderungen eine „Lohn-Preis-Spirale“ in Gang setzen würden, sind es die Monopole mit ihren Raubpreisen, die Zentralbanken mit ihrer Politik des „billigen Geldes“ für Spekulanten und der Staat mit Abgaben wie der CO 2 -Steuer!

Organisierter Kampf ist nötig, in Gewerkschaften, in den Betrieben mit den Betriebsgruppen der MLPD, mit der Montagsdemonstrationsbewegung gegen die Hartz-Gesetze! Dazu legt die MLPD ein Forderungs- und Kampfprogramm vor und ruft auf, sich für den gemeinsamen Kampf zu organisieren. Die Broschüre zum Spendenpreis von 50 Cent kann ab sofort beim Verlag Neuer Weg bestellt werden und ist in Kürze bei allen Parteigruppen, an ihren Informationsständen usw. erhältlich.