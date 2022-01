Interne Ermittlungen gegen Abteilungsleiterin im Verteidigungsministerium

Am Donnerstag setzte die israelische Armee Tränengas und Gummigeschosse gegen 500 protestierende Beduinen ein, die Widerstand leisten gegen ein nicht mit ihnen abgestimmtes staatliches Baumpflanzprogramm in der Negev-Wüste. Sie kritisieren es als Versuch der Landnahme zu ihren Lasten. Es gab zahlreiche Verletzte und Festnahmen. Bereits Anfang der Woche hatten 2.000 Beduinen mit Straßenblockaden protestiert und gepflanzte Bäume wieder entfernt. Fast die Hälfte der 300.000 Beduinen, ein Teil der arabischen Minderheit in Israel, lebt in Dörfern, die die israelischen Behörden nicht anerkennen.