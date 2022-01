LLL-Gedenken auch in Dresden

Dieses wird, ebenfalls in schöner Tradition, am Rosa-Luxemburg-Platz durchgeführt. Meines Wissens wird es von der Dresdner Linkspartei organisiert. Ich selbst war gegen Mittag dort.

Insbesondere in Bezug auf die drei ermordeten kurdischen Revolutionärinnen, die am 9. Januar 2013 in Paris vom faschistischen Erdoğan-Regime erschossen wurden, und an die am Platz ebenfalls erinnert worden ist, wurde der Bezug zum heutigem Geschehen sichtbar.