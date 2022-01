Proteste der Justizbeschäftigten für Lohnerhöhungen

Am Abend des 6. Januar kam in der ARD eine ausführliche Dokumentation über den faschistischen Putschversuch, der sich am 6. Januar 2021 in den USA ereignet hatte. Über die Hintergründe - wie sie auf Rote Fahne News teilweise genannt werden - gibt es wenig Erhellendes. Aber das umfangreiche und vielfältige Dokumentationsmaterial zeigt, dass - und wie - ein solcher Putsch heute anders ablaufen kann, als uns das aus unseren Vorstellungen aus früheren Zeiten bekannt ist. Alle Phasen des Putsches – beginnend mit der Hetzrede Trumps – wurden lückenlos mit Handys oder Profikameras gefilmt und kolportiert. Etliche der „Filmemacher“ faschistischer Plattformen waren an vorderster Front dabei und sind heute noch stolz darauf. Das waren Leute, die vor keinem Verbrechen zurückscheuen. Es lohnt sich, das anzuschauen.

Hier geht es zur Dokumentation in der ARD-Mediathek