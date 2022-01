Jahrestag

Der kurdischen Revolutionärinnen Sakine Cansız, Fidan Doğan und Leyla Şaylemez in Paris gedacht

Neun Jahre nach der Ermordung von Sakine Cansız (Sara), Fidan Doğan (Rojbîn) und Leyla Şaylemez (Ronahî) am 9. Januar 2012 durch den türkischen Geheimdienst versammelten sich Freundinnen und Freunde, Familienmitglieder und solidarische Menschen vor dem Kurdistan-Informationsbüro in der Rue la Fayette in Paris, jenem Ort der Tat, um der drei kurdischen Revolutionärinnen zu gedenken.

Von ANF