Solidarität mit Monika Gärtner-Engel

Liebe Monika, wir drücken dir nsere volle Solidarität im Kampf gegen die antikommunistischen Repressalien im Zusammenhang mit dem „Gefährder“-Prozess. Wir haben diese Angriffe auf dich, wie auch auf die anderen Genossen, in unserer Kleinarbeit in Bochum bekannt gemacht, in Redebeiträgen am Tag gegen Gewalt an Frauen und auf der Montagsdemo angesprochen und dagegen protestiert. Dich haben in den letzten Wochen sehr viele Solidaritässchreiben erreicht, was uns alle sehr erfreut hat und uns stolz auf den notwendigen Zusammenhalt in unseren Reihen macht - über Ländergrenzen hinweg. Diese unverbrüchliche Solidarität ist, in Zeiten der fortschreitenden Rechtsentwicklung der Regierung, notwendiger denn je. Du kannst dich auf unsere Solidarität verlassen!

Herzliche Grüße von deinen Genossinnen und Genossen aus Bochum!