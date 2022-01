Montagsdemo Dortmund

Solidaritätsadresse an Kristin Zuber

Die Dortmunder Montagsdemo hat am 10. Januar 2022 eine Solidaritätserklärung an Kristin Zuber (ver.di) verabschiedet und sie an Kristin und ver.di-Sekretärin Marion Schäfer (Bezirk Mittleres Ruhrgebiet) geschickt.