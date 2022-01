Internationale Solidarität

Stuttgarter Montagsdemo solidarisch mit kämpfenden Arbeitern in Kasachstan

Die Stuttgarter Montagsdemo schickt eine auf der gestrigen Kundgebung verabschiedete Erklärung zur Solidarität mit der Streik- und Protestbewegung gegen das faschistische Vorgehen des Präsidenten Tokajew an die Russische Kommunistischen Arbeiterpartei (RKRP), mit der Bitte um Weiterleitung an die Streik- und Protestbewegung in Kasachstan.