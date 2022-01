Überbrückungshilfe III – Ein Betroffener meldet sich zu Wort

Geschäftsführerin Lisa Wannenmacher hatte zusammen mit der Erfolgsmeldung andere Betroffene ermutigt, ebenfalls aktiv zu werden und sich zu wehren. Unter den zahlreichen Glückwünsche von Betroffenen, Freunden, Gästen und Genossen, für die sie sich herzlich bedankt, war der Brief eines ebenfalls Betroffenen, der die Sache auf Rote Fahne News verfolgt hatte. Er schreibt:

"Hallo Frau Wannenmacher, vielen Dank für den Brief, diesen habe ich als Anlage zusammen mit meinem Schreiben gestern an die Bezirksregierung (Regierungspräsidentin, Pressestelle, Poststelle, Bewilligungsstelle) sowie an den Wirtschaftsminister und den Ministerpräsidenten gesendet. Heute morgen hat mich der Regierungssprecher der Bezirksregierung Münster angerufen und sich mehrfach entschuldigt, dass soviele Fragen gestellt worden sind und dass es unzumutbar war, dass die Bearbeitung so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Der Bewilligungsbescheid kommt heute und die Zahlung am Montag.

Ohne Ihren Bericht wäre ich nicht darauf gekommen, dass die Einschaltung der Öffentlichkeit einen so schnellen Erfolg bringt. Es ist unglaublich, dass man nur so zu seinem Geld kommt. Nochmals vielen Dank und viele Grüße!“