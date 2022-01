Vorbereitungstreffen zur Weltfrauenkonferenz

Hier die ursprüngliche Einladung, wie sie auf Rote Fahne News dokumentiert ist.

Ergänzend zu der Einladung möchten wir euch angesichts der neuesten Corona-Entwicklungen über einige Änderungen informieren. Wir haben uns entschieden, die Teilnahme vor Ort auf maximal 30 Personen zu begrenzen. Es sollte also eine Frau pro Gruppe/Ort teilnehmen, damit wir ein möglichst großes Meinungsspektrum vor Ort abbilden können.

Die Teilnahme ist nur durch vorherige schriftliche Anmeldung (frauenpolitischerratschlag@gmx.de) unter 2Gplus-Regeln (geimpft/genesen und durch eine öffentliche Teststelle getestet) möglich. Zusätzlich werden wir die Veranstaltung in einem Live-Stream übertragen, dazu werden wir demnächst noch weitere Informationen veröffentlichen.

Außerdem soll es die Möglichkeit geben, während der Veranstaltung Fragen per E-Mail zu stellen.

So ein Treffen muss gut vorbereitet werden, bitte übermittelt uns vorab den Stand von bereits gegründeten Vorbereitungsgruppen und Bündnissen. Berichtet über Pläne, internationale Kontakte einzuladen und stellt eure Fragen!

Achtung Zeitänderung!: Das Treffen soll von 13.00 Uhr bis 16:00 Uhr stattfinden!



Viele Grüße

Eure Koordinierungsgruppe des KFR