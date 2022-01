Wie gefährlich sind Nanolipide im mRNA-Impfstoff ?

Die tägliche Erfahrung mit zunehmenden Giftstoffen in der Luft und in Lebensmitteln befeuern z.T. eine große Skepsis auch darüber, ob Bestandteile neuer Impfstoffe ungefährlich sind. Tatsächlich enthält der mRNA Impfstoff von Biontec ein bis zur Impfstoffzulassung zuvor noch nicht offiziell genehmigtes sogenanntes Nanolipid. Dies war bei der Diskussion zur Frage der Impfpflicht mit Bundespräsident Steinmeier, die kürzlich stattfand, ein großes Thema.

Nanolipide sind auch in vielen Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Lebensmitteln enthalten, um Spurenelemente wie Vitamine zu transportieren. Die drastische Zunahme sogenannter Nanoteilchen in unserer Umwelt stellt in der Tat eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr dar. Nanoteilchen sind so klein, dass sie in menschliche Körperzellen eindringen und Krankheiten auslösen können. Dazu gehört z.B. der Feinstaub aus Autoabgasen und Schornsteinen, Nanosilber in Kosmetika und vielen Textilien, Zinkoxide in vielen Kunststoffen und Verpackungen. Umwelt- und Verbraucherschützer fordern seit langem eine drastische Reduzierung dieser Gefahrenstoffe, für einige gilt mittlerweile eine Kennzeichnungspflicht.

Von allen bekannten Nanoteilchen gehören die Nanolipide zu denen mit den geringsten Auswirkungen auf den Körper und sind deshalb auch nicht kennzeichnungspflichtig. Offensichtlich wegen der akuten Eile und dem relativ geringen Gefahrenpotential durch Nanolipide wurde bei der Zulassung des Biontec-Impfstoffes auf die Langzeitprüfung eines neu entwickelten Nanolipids verzichtet. Doch nur aus diesem Umstand heraus Menschen über die Verträglichkeit von Impfstoffen zu verunsichern, ist eine typische Methode von Coronaleugnern. Jeden Tag muss sich unser Körper im Alltag mit gefährlichen Nanoteilchen auseinandersetzen, was auch keinesfalls toleriert werden kann. Impfungen mit eher harmlosen Nanolipiden erhält man vielleicht ein Dutzend mal im ganzen Leben!

In diesem Zusammenhang muss man sich auch bewusst machen, dass dieselbe rechte Szene, die heute auf den Demos von Coronaleugnern und Impfgegnern mitmarschiert und das Märchen von den Impfstoffen als Giftbrühe verbreitet, damals auf den sogenannten Dieseldemos den kriminellen Abgasbetrügereien der Autokonzerne den Rücken gestärkt hat.