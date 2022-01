61. Jahrestag der Ermordung von Patrice Lumumba

Im Alter von 35 Jahren wurde der Antiimperialist Patrice Lumumba zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Kongo. Als Führer des Mouvement National Congolais verfolgte er eine gegen die Abhängigkeit vom Imperialismus gerichtete Politik der nationalen Unabhängigkeit. Er war einer der großen Führer der Befreiungsbewegung in Afrika, der bedingungslos gegen Kolonialismus und Neokolonialismus gekämpft hat.Deshalb befahl der CIA seinen Agenten in Kinshasa, ihn zu eliminieren. Er wurde entführt, unter Aufsicht belgischer Offiziere am 17. Januar 1961 erschossen. Kurz darauf wurde die Leiche von Kolonialpolizisten in den Busch gebracht und in Säure aufgelöst.

In einem Buch zweier ehemaliger hoher Offiziere von CIA und US-Außenministerium heißt es dazu: "Absicht der US-Regierung war es, ein stabiles prowestliches System zu fördern, das die ausländischen Investitionen schützte; die CIA erhielt einen großen Teil der Verantwortung, diese Politik durchzuführen. Zuerst waren die verdeckten Operationen der Agentur auf politische Manipulationen und Zahlungen an ausgesuchte Politiker begrenzt, als sich aber die politische Szene im Kongo immer mehr entrollte, schickte die Agentur paramilitärische Experten und Söldner zur Unterstützung der neuen Regierung. 1964 flogen B-26-Bomber der CIA, gesteuert von kubanischen Vertragspiloten, reguläre Bombenangriffe auf Rebellengebiete.“ (Zitiert nach REVOLUTIONÄRER WEG 25, Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf, Seite 143).