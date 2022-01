Presseerklärung des Frauenverbands Courage e.V.

"Abschaffung des §219a – ein Erfolg der kämpferischen Frauenbewegung“

Im Ampel-Koalitionsvertrag war es bereits angekündigt, am 17. Januar 22 verkündete es der amtierende Justizminister Marco Buschmann (FDP): Der §219a StGB solle abgeschafft werden. Damit würde es künftig nicht mehr strafbar sein, wenn Ärztinnen und Ärzte über Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Homepage informieren. Herzlichen Glückwunsch an die kämpferische Frauenbewegung und mutige Ärztinnen wie Dr. Kristina Hänel! Dafür haben die kämpferischen Kräfte in der Frauenbewegung seit Jahrzehnten demonstriert, gekämpft, sich solidarisiert.