Am Sonntag seid ihr gefragt!

In der Einladung zum Bundesweiten Vorbereitungstreffen heißt es: „Überall auf der Welt schließen sich die Frauen zusammen und organisieren sich. Frauen suchen nach einer Perspektive, nach Visionen und einer Zukunft von befreiten Frauen in befreiten Gesellschaften.“

Die letzte Weltfrauenkonferenz in Nepal wurde in über 60 Ländern vorbereitet. Hier kommen tatsächliche Basisfrauen zu Wort: Bäuerinnen, Arbeiterinnen, Textilarbeiterinnen, Hausfrauen, Angestellte, Lehrerinnen, Studentinnen, Schülerinnen usw. Von Religion bis Revolution und auf antifaschistischer Grundlage ist alles vertreten. Mit einer solidarischen Streitkultur wird über politische und weltanschauliche Differenzen hinweg diskutiert, ein Erfahrungsaustausch organisiert und Beschlüsse gefasst, wie wir über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten und kämpfen. So stärkt sich die kämpferische Frauenbewegung in jedem Land.

Der Jugendverband REBELL hat sich vorgenommen, die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen voll zu seiner Sache zu machen und er will in der Vorbereitung und vor Ort Verantwortung übernehmen! Dabei sollen vor allem junge Frauen und Mädchen an vorderster Stelle stehen. Aber natürlich ist auch jeder fortschrittliche Mann herzlich willkommen, denn nur gemeinsam lässt sich der Kampf um soziale Fragen und die Befreiung der Frau führen.

In der Einladung zum Bundesweiten Vorbereitungstreffen steht weiter: „Gemeinsam wollen wir den Stand der Vorbereitungen in den Orten, die bevorstehenden Aufgaben und den weiteren nationalen und internationalen Vorbereitungsprozess mit Euch beraten, diskutieren und planen.“

Aus Corona-Gründen wird das Treffen als Livestream auf „YouTube“ stattfinden. Während des Livestreams können Fragen über E-Mail gestellt werden. Wir schlagen euch vor, in Gruppen den Livestream in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen anzuschauen.

Fragen können an folgende E-Mail geschickt werden: vorweltfrauenkonferenz2022@gmail.com.



Also rührt noch kräftig die Werbetrommel!