Covid-19

Der Kampf um Behandlung

Nach wie vor ist es leider weit verbreitet, dass Patienten nach der Diagnose einer CoV2-Infektion damit in der Quarantäne allein gelassen sind. Wer sich dann erst mit Luftnot oder anderen schweren Krankheitssymptomen wieder melden darf, wird in die Klinik eingewiesen und ist schon in einer kritischen Lage. Doch Abwarten ist die falsche Lösung! Besonders jetzt, wo die Infektionszahlen durch die Decke schießen und Omikron-Infektionen in der Regel bei Geimpften leichter verlaufen, droht die Therapie wegen falscher Entwarnung ganz außen vor zu bleiben. Bewährt hat sich in unserer Praxis das Therapie-Schema aus dem Buch „Covid-19 – neuartig – gefährlich – besiegbar“ mit Vitamin-C-Hochdosis-Therapie, Ambroxol, Zink, Vitamin D, Selen, Beifuß und Heparin-Therapie bei erhöhten Werten des D-Dimers (dieser Wert zeigt das Risiko für Thrombosen und Embolien an).

Von Dr. med. Günther Bittel