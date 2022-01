Die Panikmache der AfD

Tatsächlich findet man diese Zahl im aktuellen Sicherheitsbericht des PEI, und zwar auf Seite 8 unten. Aber sie bezieht sich nicht auf Fälle schwerer Nebenwirkungen, wie der AfD-Demagoge behauptete, sondern auf „schwerwiegende Verdachtsfälle“. Dabei geht es um irgendwie vermutete und mögliche Nebenwirkungen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen. Die entscheidende Frage ist, ob solche schwerwiegenden Nebenwirkungen von der Impfung ausgelöst wurden oder nur zufällig im Zusammenhang mit dieser auftraten. Denn bei insgesamt über 160 Millionen in Deutschland verabreichten Impfdosen ist es ja logisch, dass im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen Menschen auch erkranken.

Bezogen auf die Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen hat das PEI die Zahlen näher aufgeschlüsselt. Dort gingen 1.919 Verdachtsmeldungen zu Fällen ein, in denen eine Impfung das Versterben des Geimpften herbeigeführt haben könnten. Dabei wird der Zeitraum bis 289 Tage nach der Impfung betrachtet. Dass der Zusammenhang nicht zufällig ist, sondern der Tod möglicherweise oder wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Impfung steht, nimmt das PEI in 78 Fällen an, das sind ca. 4 % der Verdachtsfälle. 78 Fälle bei über 160 Millionen Impfdosen!

Sicherlich muss man auch Zahlenangaben des PEI kritisch überprüfen. Die MLPD fordert schon länger ein Impfregister, womit diese Schäden systematisch erfasst werden, um daraus dann Schlussfolgerungen zur Verbesserung von Impfstoffen ziehen zu können. Das verweigert die Regierung bis heute. Aber die AfD hat das PEI nunmal selbst als Kronzeuge gewählt.

Sicher, es gibt Impf-Nebenwirkungen, die bei einer ganzen Reihe Menschen auch erheblich sind. Aber das muss man ins Verhältnis setzen zu den über 116.000 Menschen, die bisher in Deutschland im Zusammenhang mit Corona verstarben, darüber sprach der wackere Abgeordnete Sichert nicht. Irrationale Panikmache gegen das Impfen auf der einen Seite - völlige Verharmlosung der Gefahren durch Corona auf der anderen Seite: Das hat bei der AfD Methode.