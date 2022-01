Essen: "Aufruhr" - ein multimediales Musikstück über "Essen 5.0"

Essen: "Aufruhr" ein musik- und multimediales Stück über "Essen 5.0" am Grillo-Theater in Essen. "Essen 5.0" ist ein fiktives, gigantomanisches Neubau-Großprojekt im Essener Norden, das die Bewohner durch ihren Widerstand zu Fall bringen. Von der Rolle der kleinbürgerlichen Denkweise bis zur Faschisierung des Staatsapparats werden verschiedene Herrschaftsmethoden in der kapitalistischen Gesellschaft aufgezeigt. In Anlehnung an die Rote-Ruhr-Armee von 1920 wird ein Bogen geschlagen zu heute bzw. zu als überholt bezeichneten Utopien. Gegenüber kleinbürgerlichen Vorstellungen und der Ausrufung einer "Autonomen Republik Ruhr" - vorgeblich nach dem Vorbild der Pariser Commune - muss man natürlich einen grundsätzlich kritischen Standpunkt einnehmen.

Ein Erlebnis und gut geeignet, sich mit den unterschiedlichen Standpunkten weltanschaulich auseinanderzusetzen.

Wann und Wo?

Dauer: Drei Stunden, zwei Pausen, sehr kurzweilig! Eintrittspreis: 25 Euro, freie Platzwahl im Parkett.

Aufführungen am 21. Januar und am 22. Januar, jeweils um 19 Uhr, Grillo-Theater Essen, Theaterplatz.