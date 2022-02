Gebet des Joe Biden

Ich habe dir nun schon zwei Terminvorschläge gemacht und habe dir versichert, dass die USA nicht militärisch eingreifen. Wenn du nämlich endlich die Ukraine besetzt, habe ich keine Probleme mehr, die weitere Ausdehnung der NATO und die Entsendung von amerikanischen Truppen und Waffen nach Osteuropa zu rechtfertigen. Und dann können auch endlich die lang ersehnten Sanktionen gegen dein Russland in Kraft treten. Ich werde sofort Nord Stream 2 stoppen und unser teures Frackinggas wird nach Europa geliefert.

Wir sind ja Brüder im Geiste und in der Tat. Wenn dir die Felle davonschwimmen, besetzt du die Krim, die Ostukraine oder bombardierst die Bevölkerung in Syrien. Und wir Amerikaner besetzen den Irak oder Afghanistan. Du solltest einfach anerkennen, dass wir die größte Macht auf der Welt sind und solltest nicht versuchen, dass Russland wieder eine Supermacht wird.

Also bitte, greife endlich an, sonst nehmen mir immer weniger Menschen meine Besorgnis um den Frieden ab. (Das Gebet haben wir in Lübeck heimlich aufgenommen.)