Inflationsalarm! Sozialpolitisches Kampfprogramm der MLPD

„Die große Welle für die Konsumenten kommt erst noch“, titelt die Online-Seite der Wirtschaftswoche am 6. Januar 2022. Und das nach der Steigerung der Inflation in 2021.

Auf 5,2 Prozent war die Inflationsrate im November gestiegen - dem höchsten Wert seit Jahren. Im Dezember stieg sie noch weiter. Waren und Dienstleistungen lagen 5,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Und das nach den offiziellen Werten! Für die Arbeiterfamilien und die breiten Massen ist die reale Inflation aber noch höher. So entlarvt die neue Broschüre: „Die offizielle Statistik verdeckt die tatsächliche Inflation im Geldbeutel der Arbeiterfamilien und der breiten Massen. In Arbeiterhaushalten mit geringem Einkommen machen die Ernährungskosten circa 25 Prozent aus, statt den im Verbraucherpreisindex angeführten 9,7 Prozent. Der dicke Hammer kommt für Viele mit den Jahresabrechnungen für Heizung und Strom im Frühjahr. Bei Pendlern machen die Ausgaben für Kraftstoffe oft 15 Prozent aus, in der offiziellen Statistik nur 3,5 Prozent. Bei Neuvermietungen stiegen die Mieten in Großstädten in den letzten zehn Jahren um bis zu hundert Prozent. Der Verbraucherpreisindex berücksichtigt aber nur Bestandsmieten. Die reale durchschnittliche Inflationsrate für Arbeiterfamilien liegt nach Berechnungen der GSA1 bei mindestens 10,4 Prozent.“