Kein Platz für rechte „Querdenker“-Aufmärsche in Essen!

Außerdem lädt das Internationalistische Bündnis zur nächsten Essener Montagsdemo am 7. Februar ein, wie immer um 18 Uhr auf der Porschekanzel (jeden 1. Montag im Monat). Hier wurde bereits am 3. Januar der Protest gegen die sogenannten Querdenker auf die Straße getragen, aber auch gegen das katastrophale Krisenmanagement der Bundesregierung. Die Montagsdemonstration ist das Forum für alle sozialen und politischen Anliegen, mit einer demokratischen Streitkultur und auf antifaschistischer Grundlage.

In der Erklärung des Internationalistischen Bündnisses Essen heißt es: "Seit mehreren Wochen finden auch in Essen sogenannte 'Querdenker-Spaziergänge' statt. Sie sind kein Ergebnis spontaner Proteste und Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik, auch wenn viele ihrer Teilnehmer dies meinen. Vielmehr versucht die rechte und faschistische Bewegung in Deutschland damit, in der Bevölkerung Fuss zu fassen. Dazu missbraucht sie den fortschrittlichen Namen und die Tradition der Montagsdemo-Bewegung. Es gibt mehr als genug Gründe, auf die Straße zu gehen, aber keinen einzigen, dies mit Faschisten zusammen zu machen!

Auch wenn die konkrete Ausprägung der 'Querdenker-'Gruppen in Essen unterschiedlich ist, eint sie, dass sie keinen Trennungsstrich zu antisemitischen und antikommunistischen Verschwörungstheoretikern und zu Faschisten ziehen. Eine Bewegung, die angeblich weder rechts noch links sein will, ist in der Praxis die Umsetzung der faschistischen Querfront-Strategie. Genau wie die sogenannten 'Steeler Jungs', die seit über drei Jahren 'Spaziergänge' machen - bestehend aus Nazi-Faschisten, Alt-Hooligans, rechten Rockern und Kampfsportlern. Dagegen organisieren wir mit vielen anderen beständige Aufklärung und Protest. Die Partei 'DieBasis', die sich als parlamentarischer Arm der Querdenker etablieren will, ist daher alles andere als harmlos. Für sie ist keine 'rote Linie', wenn insbesondere in sozialen Medien übelst gehetzt wird (und dabei bleibt es bekanntlich nicht), sondern wenn ihre individuelle Freiheit zugunsten des gesellschaftlichen Gesundheitsschutzes eingeschränkt wird – das ist Egoismus pur."

Hier die Erklärung in voller Länge als pdf-Datei