Klein- und Mittelbauern demonstrieren

Nach dem Mineneinsturz im Stadtteil Soma in Manisa 2014, bei dem 301 Minenarbeiter ums Leben kamen, protestierten Arbeiter gegen die Zustände vor Ort. In diesem Zusammenhang sorgte ein Bild für Aufsehen, auf dem der damalige Berater Erdoğans, Yusuf Yerkel, einen auf dem Boden liegenden Arbeiter trat. Wir verurteilen die Ernennung des Stellvertretenden Privatsekretärs Yusuf Yerkel zum „Handelsattaché“ in unserer Stadt und fordern die sofortige Rücknahme seiner Ernennung! Als Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF) vertreten wir die Interessen von Arbeitern türkischstämmiger Herkunft in Frankfurt und Umgebung und, werden zu dieser Ernennung nicht still und unbeobachtet bleiben. Wenn der Ernennungsbeschluss nicht widerrufen wird, werden wir Yerkels arbeiterfeindliches Gesicht - zusammen mit allen Arbeiterinnen, Arbeitern, Gewerkschaften und Antifaschistinnen wie Antifaschisten unserer Stadt - zeigen und entlarven.