„Life is live“ - am Sonntag beim Livestream aktiv dabei sein

Der Kämpferische Frauenrat und Suse Bader, eine der Europakoordinatorinnen der Weltfrauenbewegung, laden von 13 Uhr bis 16 Uhr zur Teilnahme ein (siehe hier ). Aufgrund der Corona-Lage wird das Treffen als Livestream organisiert. „Guckt ihr euch den Livestream am Sonntag an?“, frage ich meine Freundin. Sie zögert erst: „Hm, der ist doch danach auch noch als Film bei Youtube anzuschauen, oder? Das kann man doch später machen." Das schon – das ist auch eine super Methode, um ihn danach für die Mobilisierung zur Weltfrauenkonferenz weiter zu nutzen. Aber „life is live“! Ich gebe ihr zu überlegen: „Aber am Sonntag könnt ihr mitdiskutieren."

Wie das geht? Man kann sich mit schriftlichen Beiträgen, Grußbotschaften, Berichten von den eigenen Plänen zur Vorbereitung rund um die Weltfrauenkonferenz an die Frauen wenden. Fragen können an die folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: vorweltfrauenkonferenz2022@gmail.com. Es werden live Beiträge vorgelesen und es wird geantwortet. So entsteht eine lebendige Auseinandersetzung und ein Austausch – auch unter Corona-Bedingungen.

Der Plan, sich am Sonntag zu verabreden und gemeinsam den Livestream anzuschauen, nimmt Gestalt an. Meine Freundin zählt zusammen, wer alles mit genug Abstand und getestet in ihr Wohnzimmer passt: „Meine afghanische Nachbarin ist ohnehin schon sehr gespannt. Aber sie kennt die Weltfrauenkonferenz noch gar nicht." Da ist der Livestream genau richtig, um einen ersten Einblick zu kriegen.“ „Mit Kaffee und Kuchen!“ Das wird eine runde Sache.