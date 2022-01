Massenstreik gegen Militärregime

In einer Umfrage, die das Allensbach-Institut für Capital und FAZ unter 489 „Entscheidern“ aus Unternehmen, Politik und öffentlicher Verwaltung, darunter Vorstände, Geschäftsführer von Monopolen, Minister und Ministerpräsidenten, durchgeführt hat, zeigt sich, dass die Herrschenden in diesem Land der aktuellen Ampel-Bundesregierung einen Vertrauensvorschuss geben. 76 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP zufrieden seien. Dieser Anteil lag bei den Monopolvertretern mit 82 Prozent sogar noch etwas höher. 54 Prozent sahen in Scholz einen starken Kanzler. Die selbe Meinung von der gesamten Bundesregierung hatten 68 Prozent der Befragten. „Das Land voranbringen“, dass die Ampel das könne, glaubten annähernd 60 Prozent. Aktuell sind die herrschenden Monopole also mit ihren Politikern zufrieden.