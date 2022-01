Nordrhein-Westfalen

Neues Versammlungsgesetz in Kraft getreten

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 17. Dezember 2021 mit den Stimmen von FDP und CDU das neue Versammlungsgesetz NRW beschlossen. Dieses ist am 7. Januar 2022 inkraft getreten und löst in NRW das bisher geltende Versammlungsgesetz des Bundes ab.

Von Rechtsanwaltskanzlei Meister & Partner