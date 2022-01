Filmtipp

Sehenswerter Dokumentarfilm: „Die Nazis, die Arbeit und das Geld“

Am 18. Januar 2022 erschien auf "Arte" ein in Frankreich entstandener Dokumentarfilm zu der Frage, wie der Hitler-Faschismus seine von Anfang an systematisch betriebenen Kriegspläne finanzieren konnte – trotz der durch den verlorenen Ersten Weltkrieg geschwächten Wirtschaft des deutschen Imperialismus.

Von Anna Bartholomé