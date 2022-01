So läuft das mit dem Livestream

Während des Livestreams können Fragen über E-Mail gestellt werden. Es wäre sehr schön, wenn ihr euch in euren Gruppen am Sonntag den Livestream gemeinsam in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen anschauen könnt. Ihr braucht dazu einen Rechner mit Internetzugang.

Alle Vorschläge, Fragen, Unklarheiten, und Probleme, die euch auf dem Herzen liegen, könnt ihr dort dann per Mail einbringen. Schön wäre es, wenn ihr uns vorab Fragen, Widersprüche und Informationen an frauenpolitscherratschlag@gmx.de schicken könnt: Welche aktuellen Fragen möchtet ihr auf der Weltfrauenkonferenz mit anderen Frauen besprechen? Welche unterschiedlichen Meinungen treten bei euch in der Vorbereitung auf? Gibt es bei euch am Ort Initiativen zum Aufbau von Vorbereitungsgruppen / Stadtfrauenkonferenzen zur Weltfrauenkonferenz? Zu welchen Ländern habt ihr Kontakt und welche Partnerschaften habt ihr schon übernommen? Welche Vorschläge für Finanzaktivitäten für die Weltfrauenkonferenz unternehmt ihr schon unter Corona-Bedingungen? Fragen können an die folgende E-Mail geschickt werden: vorweltfrauenkonferenz2022@gmail.com.

Bei technischen Fragen während der Konferenz gilt folgende Nummer: 015213237356