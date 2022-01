Streik der Bergleute in der Türkei

600 Bergarbeiter von Eisenmine im Bezirk Divriği in Sivas OYAK-ERDEMİR befinden sich im Kampf für höhere Löhne gegen die galoppierende Inflation. Sie legten am Montag die Arbeit nieder und haben vom Bergwerkstor weg demonstriert. Mit diesem selbständigen Kampf der Bergarbeiter wurde die Mine seit 50 Jahren zum ersten Mal bestreikt. Die Stollen blieben leer. Als das Unternehmen den Arbeitern drohte, 200 Streikbrecher aus Kasyseri einsetzen zu wollen und ihnen mit Kündigung und weiteren arbeitsrechtlichen Konsequenzen per WhatsApp drohte und versuchte, sie einzuschüchtern, haben die Arbeiter gestern beschlossen, ihre Kampfaktionen weiter fortzusetzen. Leider sind diese mutigen Bergarbeiter nicht gewerkschaftlich organisiert. Da es in der Türkei vier verschiedene Bergarbeitergewerkschaften gibt, ist der Kampf der Bergleute sehr zersplittert.