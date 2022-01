Geheimdienst sieht eine neue Szene von Staatsfeinden

Das beunruhigt Leute wie Geheimdienst-Präsident Haldenwang. Die Herrschenden und ihr Sicherheitsapparat haben Angst vor der neu auftretenden Erscheinung, dass die Leute sich nicht mehr mit diesem Staat und diesem System identifizieren. Eine wachsende Minderheit zweifelt an diesem System und seinen wachsenden Krisen, die die Herrschenden und ihre Monopolpolitiker nicht mehr in den Griff bekommen.

Dazu schreibt Stefan Engel in seinem aktuellen Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus": "Was hier ... umschrieben wird, ist die Sorge vor eine Entwicklung zur offenen politischen Krise in Deutschland, die die Anziehungskraft der revolutionären Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus und Bereitschaft, dafür zu kämpfen, in der der Arbeiterklasse und unter den Massen sprunghaft steigern könnte." (S. 43)

Als Konsequenz daraus zieht der scheidende Chef des Inlandgeheimdienstes NRW, Burkhard Freier, dass mit neuen Methoden die sozialen Netzwerke analysiert und durchforstet werden müssten. (www.tagesspiegel.de, 21.1.2022). Also aus der Verzweifelung heraus, dass sich die Massen nicht mehr in die gängigen Schemata "Rechtsextremismus", Linksextremismus", "Islamismus" etc. sortieren lassen, sollen die breiten Massen bespitzelt werden. Millionen werden noch "gläserner", als sie es schon sind, nur weil das Schubladendenken des Geheimdienstes nicht mehr funktioniert. Dagegen ist breiter Widerstand angesagt. "Nein" zur Massenbespitzelung!

Dabei ist die Masse der Protestierenden der letzten Jahre ganz bewusst gegen die rechten, faschistoiden und faschistischen Kräfte, die versuchen, in der Corona-Leugner-Bewegung an Einfluss zu gewinnen, sich so eine Massenbasis zu schaffen und salonfähig zu werden. Aktuell formiert sich in einigen Städten, zum Beispiel auch in Esslingen, eine breite Aktionseinheit zu einem ersten gemeinsamen Protest, getragen von demokratischen, linken und fortschrittlichen Kräften wie der MLPD, den Kirchen und dem DGB.

Mit seiner öffentlichen Gleichsetzung nimmt Geheimdienstchef Haldenwang den Einfluss rechter und faschistischer Drahtzieher aus der Schusslinie, und versucht der Bewegung ein ideologiefreies Image anzudichten. Damit wird die Theorie der „Ideologiefreiheit“ die zur Staatsreligion des Antikommunismus gehört und die von Grund auf falsch und unwissenschaftlich ist, denn jeder Mensch hat eine Ideologie, auf die Spitze getrieben. Er greift die betrügerische Methode genau dieser Kräfte auf, mit denen es ihnen gelang Tausende Menschen glauben zu machen, es wäre egal mit welchen Kräften man kämpfe, Hauptsache es gehe gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

So als ob die Kritik an den völlig unzureichenden Maßnahmen zur Verhinderung der Corona-Pandemie durch die Bundesregierung, der Aushöhlung des Gesundheitssystems, der Abwälzung der Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung und der Einschränkung demokratischer Rechte und Freiheiten jemals identisch sein könne mit den Zielen faschistischer Kräfte.