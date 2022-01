Wieder Straßenblockaden gegen Lithiummine

Am Samstag und Sonntag protestierten wieder Hunderte Menschen in Serbien mit stundenlangen Verkehrsblockaden gegen die Pläne der Regierung, dem internationalen Bergbaukonzern Rio Tinto den Abbau von Lithium zu erlauben. In Belgrad wurde der Verkehr auf der Nord-Süd-Autobahn gestoppt. Weitere Straßen, darunter auch an der Grenze zu Bosnien, wurden blockiert. Rio Tinto will 2,1 Milliarden Euro in die Mine investieren. Seit November wird an jedem Wochenende demonstriert.