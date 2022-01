Aktuelle Bestätigung der Analyse: „Dax und Bitcoin tauchen ab“

Es bestätigte den RW 37: „Das Jahr 2020 weist die weltweit umfangreichsten staatlichen Investitionsprogramme auf“ - allein die US-Regierung machte dafür bisher 29 Billionen US-Dollar Schulden (29.000 Milliarden) - und fährt fort: „Das Gros der gewaltigen Summe staatlicher Gelder (ging) nicht industrielle Investitionen oder gar... ‚gesellschaftlichen Wohlstand‘…. Stattdessen kam es zu einer gigantisch aufgeblähten Spekulation, in die das billige Geld abfloss.“ (S. 37) Jetzt aber kam es zu einem ersten „gigantischen Absturz“ einer dieser Blasen, so MM: „Der Ausverkauf der Kryptowährungen hat sich beschleunigt. Der Bitcoin stürzte zwischenzeitlich unter 35.000 Dollar. Mehr als eine Billion Dollar Marktwert haben sich seit November in Luft aufgelöst.“

Der RW 37 dazu: „Irgendwann können selbst die stärksten imperialistischen Staaten ein solches Krisenmanagement nicht mehr stemmen, ohne ein vollständiges Desaster zu riskieren. Der Übergang zu gesamtgesellschaftlichen Krisen auch in den imperialistischen Ländern ist unvermeidlich.“ (S.30) Im Gegensatz zu dieser dialektisch-materialistischen Denkweise, die alle Widersprüche im Gesamtzusammenhang und ihrer Entwicklung erfasst, kann das MM nicht mehr als positivistische Auflistungen von einzelnen Fakten liefern, die bei den Kapitalisten „Unsicherheiten“, „Befürchtungen“ usw. auslösen; diesen Prozess zu beschleunigen zu wollen – darin war sich die Studiengruppe einig… .

