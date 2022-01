Impfschäden - ernstnehmen, aber nicht aufbauschen

Am vergangenen Freitag starb der 18-jährige Lorenzo Parelli während eines Schulpraktikums in einem Metallbetrieb in Udine. Am Wochenende kam es deswegen in Rom und anderen Städten zu Protesten vor allem von Jugendlichen. Demonstriert wurde auch vor dem Gebäude des größten Unternehmerverbandes Confindustria in Florenz. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Italien. 2021 kamen zwischen Januar und Oktober 1.000 Menschen an ihrem Arbeitsplatz ums Leben.