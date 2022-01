Bau- und Bergarbeiter streiken und demonstrieren für Corona-Hilfen

Tausende Berg- und Bauarbeiter bauen dort eines der größten Kupferbergwerke Perus als Übertage-Bergwerk für den weltweit agierenden Konzern Anglo American mit Sitz in London und Johannesburg. Das Bergwerk soll 2022 in Betrieb gehen. Unter anderem soll ein für das Projekt ein Fluss umgeleitet werden.

Am Dienstag, den 18. Januar 2022, streikten und demonstrierten Tausende Arbeiter für die Übernahme der Kosten von an Covid-19 erkrankten Kollegen durch Anglo American.

Die Arbeiter wohnen vor Ort in riesigen Container-Anlagen und fahren in regelmäßigen Abständen in ihre Heimatorte. Die Zahl der infizierten Arbeiter ist erheblich gestiegen.

Sie fordern, dass infizierte Arbeiter die vom Konzern bezahlte Möglichkeit bekommen, in Hotels unterzukommen, wenn sie nicht nach Hause fahren wollen, weil sie befürchten ihre Familien und Kinder anzustecken. Eine ihrer Parole ist: "Unsere Gesundheit kommt vor dem Profit".