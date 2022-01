Deutsche Fregatte „Bayern“ in Indien

Warum ausgerechnet in Indien wurde nirgendwo hinterfragt. Der Hintergrund ist der: Das deutsche Kriegsschiff „Bayern“ ging in Mumbai vor Anker – eifrig begrüßt vom deutschen Botschafter Lindner. Erstmals seit zehn Jahren kommt ein deutsches Kriegsschiff nach Indien.

Mit dem Auslaufen der „Bayern“ in den pazifischen und indischen Ozean und mit dem Besuch jetzt in Indien will der deutsche Imperialismus Flagge zeigen – insbesondere gegen die neuimperialistische Expansion Chinas.

Er will für eine "regelbasierte Ordnung" im Südchinesischen Meer sorgen. So steht es in der kürzlich verabschiedeten Infopazifik-Strategie der EU. Der deutsche Imperialismus will im Zweifelsfall also auch in in der Region um Indien kriegerisch Präsenz zu zeigen. Die Kriegsgefahr wächst!