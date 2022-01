12.000 Euro - so hoch war der Lohnunterschied zwischen Ost und West 2021

Die Lohnmauer – eine sozialdemokratische Nebelkerze

Industriearbeiterinnen und -arbeiter und in der Dienstleistung Beschäftigte verdienten in den östlichen Bundesländern also rund 1000 € weniger brutto als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen. Dafür arbeiten sie allerdings auch durchschnittlich eine dreiviertel Stunde länger (38,6 gegenüber 37,9 Stunden).

Jörg Weidemann