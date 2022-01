Es kommen zu wenig Berichte und Korrespondenzen aus Betrieben und Gewerkschaften

Welche Auseinnandersetzungen gibt es, z. B. über die horrende Inflation, über drohende Arbeitsplatzvernichtung, über die neue Regierung, über ihr desaströses Krisenmanagement? Was meinen die Kolleginnen und Kollegen zum sozialpolitischen Kampfprogramm der MLPD? Was erleben Rote Fahne-Verkäufer am Tor? Darüber findet man zur Zeit auf Rote Fahne News zu wenig Berichte und Korrespondenzen. Dabei gibt es unter den Leserinnen und Lesern sicher viele, die dazu etwas zu berichten haben!