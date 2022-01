„Ich arbeite auf einer Station für Lungenkranke"

Eine nicht geimpfte Patientin ist zufällig in ein Drei-Bett-Zimmer gelegt worden. So kam es in diesem Zimmer zu zwei positiv getesteten Personen, eine nicht-geimpfte und eine geimpfte Person.

Nach drei Tagen waren alle positiv getesteten Patienten auf Covid-Station verlegt worden. Während dieser drei Tage hatten wir Covid-positiv und -negativ getestete Personen auf einer Station.

Ich denke, in Zeit der Pandemie sollten nicht drei Personen in ein Zimmer gelegt werden, da die Hygieneabstände nicht eingehalten werden können.