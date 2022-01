Bergarbeiterstreik

Leserbrief zum Streik in Divrigi/Sivas: 70-Tage Streik in den 1970er Jahren

Der Bericht über den Streik der Bergarbeiter in Divrigi bei Sivas in der Türkei hat mich sehr gefreut. Er weckt Erinnerungen an eine Reise 1977 in die Region. Dorfbewohner berichteten von einem 70-tägigen Streik in dem Bergwerk.

kn