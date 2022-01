Maskenprofite

In Spanien haben die Arbeiter in der fischverarbeitenden Industrie drei 24-Stunden-Streiks beschlossen, um ihre Forderung nach höheren Löhnen und Arbeitsplatzsicherheit durchzusetzen. Der erste dieser Streiks fand am 21. Januar statt. In Galizien, dem Zentrum der Fischindustrie, beteiligten sich laut Gewerkschaft 90 Prozent der 12.000 Beschäftigten am Streik, die meisten sind Frauen. Der Unternehmerverband kann den Streik nicht verstehen - schließlich hat er 11 Prozent Lohnerhöhung für eine Laufzeit von 4 Jahren angeboten! Die Inflation liegt derzeit bei 6,5 Prozent.