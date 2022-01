Mehr differenzierte Aufklärung und Argumentation ist notwendig

Zum Titelthema des "Rote Fahne Magazins" 25 / 2021: „MLPD fordert: Allgemeine Impfpflicht & vorgezogene Weihnachtsferien für alle“ schreibt ein Leser: "Wenn wir wissen, dass die Hauptseite beim Impfen der Schutz vor schwerem Krankheitsverlauf und der Vermeidung des ITS-Kollapses ist, die Nebenseite ein sehr eingeschränkter Infektionsschutz, warum heißt dann das Titelthema nicht: 'Allgemeine Impf-, Test- und AHA-Pflicht & vorgezogene Weihnachtsferien für alle'?"

Die Rote Fahne Redaktion antwortete: "In dem Fall ging es auf dem Titel um die Schwerpunktsetzung in den Forderungen und dass Impfen sicher kein Patentrezept ist, aber zu den wirksamsten Maßnahmen gehört (und die allgemeine Impfpflicht gerade umstritten war). Aber du hast Recht, insgesamt ist mehr differenzierte Aufklärung und Argumentation notwendig, was ja in den verschiedensten Veröffentlichungen auch gemacht wird. Wir arbeiten daran, das ständig zu verbessern. Aber kritische Hinweise wie deiner sind immer wichtig dafür, was noch geklärt, neu untersucht und / oder entwickelt werden muss. Vielen Dank und wir freuen uns auf weitere Briefe von dir!"