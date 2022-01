MLP: „Der Reichtum ist leider vergeudet worden“

Hallo, liebe Genossinnen und Genossen! Wir sind voll und ganz mit der Entschließung zu Kasachstan solidarisch. Ich für meinen Teil möchte anmerken, dass ich schon viele Male in dieser wunderbaren Republik war. Dies ist ein reiches und großes Land, in dem die Bevölkerung ein glückliches und wohlhabendes Leben führen kann, nicht schlechter als in den am weitesten entwickelten Ländern der Welt.

Aber leider lebt es sich extrem schlecht. Der gesamte Reichtum ist in den Händen von Monopolen konzentriert, die mit dem transnationalen Kapital verbunden sind. Das Land hat Armutslöhne, politische Ohnmacht, alle Macht ist in den Händen einiger weniger Familien konzentriert, die mit Nasarbajews Verwandten verbunden sind. In den Jahren des echten Sozialismus entstanden hier die führenden modernen Industrien: Es wurden Straßen gebaut, das Kosmodrom Baikonur errichtet und vieles andere mehr. Nun ist dieser Reichtum leider vergeudet worden. Das Land lebt vor allem von der Gewinnung und dem Export von Rohstoffen. Die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte nimmt ab, und die Primitivisierung und Archaisierung der sozialen Beziehungen in der kasachischen Gesellschaft vertiefen sich.