Neue Homepage des Internationalistischen Bündnisses ist online

Am 25. Januar wurde nach langer Zeit der Entwicklung und Verbesserung die neue Homepage des InterBündnis über die Adresse www.inter-buendnis.de online geschaltet. Die neue Homepage ist klar strukturiert und führt Leserinnen und Leser durch alle wesentlichen Informationen über das InterBündnis, ohne dabei zu verwirren. Bei der Gestaltung der neuen Homepage legten wir größten Wert nicht nur auf diese Klarheit und Übersichtlichkeit, sondern auch auf schnelle Ladezeiten und weitestgehende Unabhängigkeit bzw. Eigenständigkeit. Sie stellt ein Instrument in der Internetarbeit dar, das lokalen und regionalen Bündnissen für den Aufbau eigener Homepages zur Verfügung gestellt werden kann, und ist einfach in der Einrichtung und Pflege.

Gleichzeitig ist damit die Trennung zwischen der Internet-Repräsentation des InterBündnis auf der einen und der InterListe/MLPD auf der anderen Seite vollzogen, deren eigenständige Homepage jetzt über www.inter-liste.de erreichbar ist. Wir tragen hiermit dem Umstand Rechnung, dass in der Vergangenheit immer wieder Verwirrungen und Missverständnisse entstanden, weil Informationen zum InterBündnis – das in seiner Gesamtheit nicht an Wahlkämpfen teilnimmt – direkt neben Informationen zur InterListe/MLPD – der gemeinsamen Wahlkandidatur von Teilen des InterBündnis und der MLPD – veröffentlicht wurden. So ist auch eine konkretere Planung und Umsetzung der Wahlkampfstrategie im Internet möglich, ohne dass der Charakter des InterBündnis als überparteilicher Bewegung fälschlich in Zweifel gezogen wird.

Durch die eigenständige Entwicklung der neuen Homepage konnte das Internationalistische Bündnis vollständig auf Cookies und sonstiges Tracking der Benutzer durch die Seite selbst verzichten. Die verlinkten sozialen Netzwerk-Accounts des Bündnisses sind davon natürlich ausgenommen, da sie eigene Cookies setzen und Daten erheben. Wir bitten die Unterstützerinnen und Unterstützer ebenso wie die Trägerorganisationen des InterBündnis und ihre diversen Publikationen, auf ihren eigenen Homepages gesondert sowohl auf die Homepage des InterBündnis als auch die der InterListe/MLPD über die oben genannten Adressen zu verlinken.