Rein ins pulsierende Leben der Frauen!

Am 23. Januar 2022 fand – initiiert vom Frauenverband Courage e.V. und dem Kämpferischen Frauenrat – das erste bundesweite Treffen zur Vorbereitung der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen statt. Wegen Corona als Livestream, der seinen Namen verdient hat! Lebendig, optimistisch, kämpferisch und ohne Scheu vor Kontroversen wurde diskutiert, wurden Erfahrungen ausgetauscht und der Vorbereitungsprozess der Weltfrauenkonferenz beraten. Auf demPodium und im Saal kompetente Vertreterinnen der kämpferischen Frauenbewegung.

Das Interesse an der Konferenz war groß: An nahezu 300 Bildschirmen wurde der Livestream verfolgt.¹ Zum Teil saßen mehrere Frauen zusammen in Wohnzimmern bei Kaffee und Kuchen. Sie konnten sich per E-Mail an der Diskussion beteiligen. 20 Frauen und Mädchen im Saal verkörperten die Basisfrauen: Schülerinnen, Arbeiterinnen, Rentnerinnen, Krankenschwestern, Erzieherinnen. Grußworte gab es von zehn unterschiedlichsten in- und ausländischen Organisationen. Die Gewerkschaft ver.di unterstützt die Weltfrauenkonferenz seit 2016 und fordert auch andere Gewerkschaften dazu auf.

Eine Fülle von Redebeiträgen behandelten brennende Fragen aus dem Alltagsleben von Frauen und Mädchen in Deutschland und international: massive Belastungen von Frauen und Familien durch die verheerenden Folgen von Corona, Arbeitsplatzvernichtungen, Kurzarbeit oder gesteigerte Arbeitshetze, Sexismus, Mobbing und Stalking als Formen der Gewalt gegen Frauen, Umwelt- und Gesundheitsfragen, und Fragen - was ist Feminismus, was ist die Queer-Theorie, was sind Basisfrauen... .

Aber nicht nur Probleme und Fragen, auch die Kämpfe der Frauen und ihre Organisationsformen wurden thematisiert. Suse Bader und Zaman Masudi (Europakoordinatorin und Stellvertreterin) berichteten vom internationalen Vorbereitungsprozess und dem konkreten Stand in Tunesien. Monika Gärtner-Engel (Initiatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen) rief dazu auf: „Die Zeit ist reif, dass die kämpferische Frauenbewegung sich einen neuen Aufschwung erkämpft, angesichts der brennenden Fragen der Zeit und – zumindest in Deutschland – einer gleichzeitigen Gefahr der Abkapselung von der Masse der Frauen und Mädchen.“ Sie kritisierte einen neuen Separatismus durch scheinbar radikale frauenpolitische Strömungen, die durch die neue Regierung verstärkt gefördert und aufgewertet werden und ermutigte dazu, offensiv gegen diese Spaltung der Frauenbewegung zu kämpfen: Raus aus der Selbstbeschäftigung – rein ins pulsierende Leben und die Zukunftsfragen der Menschheit!“

Für alle, die mehr wissen wollen, ist der Livestream sehr zu empfehlen.

Anke Nierstenhöfer, Sprecherin im Bundesvorstand von Courage

Anne Wilhelm, Koordinierungsgruppe des Kämpferischen Frauenrats