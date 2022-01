Schönbach-Rücktritt: Widersprüche in der Militärstrategie der Herrschenden

Siehe Rote Fahne News-Artikel vom 25. Januar 2022

Er propagierte eine Schonung Russlands und dafür den Hauptstoß des westdeutschen Imperialismus gegen das neue imperialistische China. Wörtlich sagte er: »Wir brauchen Russland gegen China«. Wenn man dieses große Land an seiner Seite hätte, würde es einem China vom Hals halten. Dafür ist Indien als ebenfalls aufstrebende neu-imperialistische Macht in der indisch-pazifischen Region und mächtiger Konkurrent Chinas ein entscheidender Faktor. Offenherzig kritisiert aus Sicht des indischen Imperialismus die Zeitung „Times of India" aus Mumbai am 25. Januar den Rücktritt von Schönbach: „Sei nicht dumm, Nato. Der frühere deutsche Marinechef hatte Recht, als er sagte, die größte Bedrohung sei China, nicht Russland. Man muss der Ukraine zwar bei der Verteidigung ihrer Grenzen helfen, aber eine direkte Konfrontation mit Russland wäre kontraproduktiv. Russland verfügt über genügend militärische Stärke, um die Sicherheit in Europa ernsthaft zu gefährden. Außerdem bezieht Europa mehr als 40 Prozent seines Erdgases aus Russland. Diese Versorgung kann im Falle eines Konflikts empfindlich gestört werden und die europäischen Volkswirtschaften in Turbulenzen versetzen. Vor diesem Hintergrund ist Schönbachs Analyse pragmatisch und richtig: Der Westen sollte Russland in seiner Auseinandersetzung mit China auf seiner Seite haben.“

Nachdem seine Meinungen publik geworden waren, war er kaum mehr zu halten, drängen doch der Hauptkriegstreiber USA und auch Teile der Herrschenden in Deutschland auf eine schärfere Gangart auch gegen Russland als imperialistischen Rivalen. Bei aller Kritik an den USA oder Russland und China darf in Deutschland nie vergessen werden, die Rolle des BRD-Imperialismus aufzudecken und anzugreifen.

Die mit größter Eile durchgezogene Absetzung von Schönbach deckt erhebliche Widersprüchen in der Militärstrategie der Bundeswehr und ihrer führenden Repräsentanten auf.