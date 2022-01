MLPD Halle an der Saale

Solidarität mit der islamischen Gemeinde Halle-Neustadt

Liebe Mitglieder und Besucher vom letzten Sonntag der Moschee in Halle-Neustadt, wir haben von dem Anschlag auf Euch, gestern in der Moschee in Halle-Neustadt erfahren. Wir werden mithelfen, dieses Verbrechen breit bekannt zu machen und die Solidarität mit Euch zu organisieren.