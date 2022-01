Tarnen, tricksen, täuschen – wie „Big Oil“ mutwillig die Klimakatastrophe riskiert

Als sich Hinweise auf Klimaveränderungen mehrten, änderten sie ihre Taktik. Im Sommer 2014 veröffentlichten kritische US-amerikanische Wissenschaftler der „Union of Concerned scientists“ die Untersuchung „Climate Deception Dossiers“, in der sie schrieben: „Wir haben ein Memo gefunden, in dem sich eine Koalition von Öl- und Gasfirmen sozusagen das Versprechen gibt, eine große Kommunikationsoffensive auf den Weg zu bringen, um Zweifel zu säen“, sagt der Präsident der Vereinigung Kenneth Kimmell. „Es gibt dann darin sogar ein Zitat, das in etwa besagt: 'Gewonnen haben wir, sobald der Durchschnittsmensch Zweifel an der Klimaforschung hegt.' Es ist also ziemlich krass.“⁴

Diese „große Kommunikationsoffensive“ war eine weltweite Desinformationskampagne, in die „Big Oil“ dutzende Millionen Dollar investierte – alleine Exxon mehr als 30 Millionen.4 Sie sollte Zweifel säen an der Tatsache der Aufheizung des Erdklimas durch Treibhausgase aus der Nutzung fossiler Energieträger: „Noch 1997 hatte der Mineralölriese (Exxon, der Verf.) eine fragwürdige Anzeige in der 'New York Times' platziert: Wissenschaftler könnten nicht mit Sicherheit vorhersagen, ob und wie stark Temperaturen ansteigen, behauptete Exxon damals. Man wisse immer noch nicht, welche Rolle vom Menschen verursachte Treibhausgase bei der Erwärmung des Planeten wirklich spielen.“3

Auch dieses Betrugsmanöver ließ sich nicht lange aufrechterhalten. 2002 beendeten die Öl-Riesen ihre „Global Climate Coalition“, mit der sie weltweit Wissenschaftler, Politiker, Parteien oder Lobbyorganisationen förderten, die Zweifel an der Klimaaufheizung durch den wachsenden Treibhausgasausstoß aus Industrie,Verkehr oder Energieerzeugung schürten – die sogenannten „Klimaskeptiker“. Mit der Auflösung der „Global Climate Coalition“ endeten nicht deren Lügen. Der faschistische Ex-Präsident der USA, Donald Trump, die AfD in Deutschland, Präsident Bolsonaro in Brasilien usw. zehren heute noch von deren Lügen und Verdrehungen. Plötzlich erkannten die Ölkonzerne die Tatsache der Erderwärmung durch den künstlichen Ausstoß an Treibhausgasen an – und steigerten noch Förderung und Einsatz fossiler Energien: „Von allem fossilen CO 2 , das seit Beginn der Industrialisierung freigesetzt wurde, ist mehr als die Hälfte erst nach 1988 in die Atmosphäre gelangt.“2

Dass die Ölkonzerne die Tatsache der Erderwärmung durch den künstlichen Ausstoß an Treibhausgasen anerkennen, heißt jedoch keineswegs, dass der Umweltbetrug heute keine Rolle mehr spiele. Im Gegenteil, gerade die neue Ampel-Regierung und die Grünen in ihr versuchen, mit verfeinertem Greenwashing die Massen hinters Licht zu führen. 40 oder mehr wertvolle Jahre, die die Menschheit im Kampf gegen eine heraufziehende globale Umwelt- und Klimakatastrophe verloren hat, und die mehr als deutlich machen, weshalb der Umweltkampf gesellschaftsverändernden Charakter annehmen muss.