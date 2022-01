Viele Omikron-Infektionen in Ballungsräumen

Impfgegner und "Querdenker" spotten: Trotz hoher Impfquoten stiegen die Inzidenzen in Bremen, Hamburg, Berlin und anderen Großstädten rasant an, in Berlin Mitte z.B. auf mehr als 3000. In ländlichen Gebieten, auch in Thüringen und Sachsen, sind die Fallzahlen dagegen erheblich gesunken. In New York, London oder Kopenhagen war es ähnlich wie in deutschen Ballungsräumen. Das beweist, wie ansteckend Omikron ist, und wie notwendig ausreichende Testkapazitäten sind. Gegen die Impfpflicht, die die MLPD ebenfalls fordert, sprechen die Entwicklungen hingegen nicht. "Auf der In­ten­siv­sta­ti­on lie­gen nur Un­ge­impf­te“, sag­te Ju­dith Gal, Lei­te­rin der Not­auf­nah­me des Kli­ni­kums Bre­men Mit­te. Min­des­tens das Boos­tern schützt dem­nach weitgehend vor be­droh­li­chen Fol­gen.