Freiheit statt 350 Jahre Gefängnis für die elf türkischen Antifaschisten in Griechenland!

Am 19. Juli 2021 wurde vor griechischen Gerichten eine Entscheidung verlesen. Elf antifaschistische türkische Revolutionäre erhielten nach griechischem Recht die höchstmöglichen Strafen. Das in Athen, der Wiege der „Demokratie" errichtete Gericht, unterschrieb damit vor der ganzen Welt eine historische Rechtswidrigkeit. Sie haben den erhaltenen Befehl erfüllt: Das Gericht verurteilte die Revolutionäre zu „30 Jahre Haft pro Kopf“. Dies ist eine Strafe, die durch die Befehle des USA-EU-Imperialismus und des AKP-Faschismus zustande kam.Auffallend war, dass die Richterin die Revolutionäre und ihre Anwälte vor Gericht nicht anhörte und den Zeugen nicht erlaubte frei zu sprechen. Außerdem gab es während den Gerichtsprozessen maskierte, uniformierte Polizisten, die da waren um die Angeklagten anzugreifen und zu foltern. Hervorstechend waren außerdem die vielen rechtswidrigen Handlungen, von den Folterungen bis zur Ablehnung aller Strafanzeigen und Forderungen der Anwälte der Angeklagten. Das einzige Anliegen des Gerichts war es, das zuvor an die USA und die AKP gegebene Versprechen, zu erfüllen.

Der Staatsanwalt, der keine Beweise für eine Anklage finden konnte, führte sogar das Zeigen des „Victory-Zeichens“ beim Betreten des Gerichtssaales als Beweis für die "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" an. Als wäre das nicht genug, wird das Singen von Hymnen und das Zusammenleben in einem Haus als Beweis für "Terrorismus" angeführt. Und mit diesen angeblichen "Beweisen" wurden elf Revolutionäre zu je 30 Jahren Gefängnis, also insgesamt zu 330 Jahren Haft, verurteilt. Verurteilt werden sollen hier nicht irgendwelche Einzelpersonen, sondern vielmehr soll ihre Grundeinstellung, gegen den Faschismus zu kämpfen und als Weg für die nationale und soziale Befreiung der Türkei die marxistisch-leninistische Freiheitsideologie erkannt zu haben, abgeurteilt werden.

Hier kann der komplette Aufruf gelesen werden