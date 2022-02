Leipzig

200 Stimmen gegen die türkische Aggression

Am gestrigen Samstagabend demonstrieren 200 Menschen in Leipzig gegen die türkischen Bombardements in Nordostsyrien. In drei kurdischen Regionen, Rojava, Şengal und Mexmûr, kosteten die heimtückischen Angriffe der türkischen Luftwaffe diese Woche zivile Todesopfer.

Korrespondenz