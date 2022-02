AANES braucht internationale Unterstützung zur Eindämmung der ISIS-Bedrohung

Das kurdische Volk und seine Verbündeten haben große Opfer gebracht, um das sogenannte Kalifat des ISIS zu beseitigen. Mehr als 12.000 Kämpfer haben in diesem Krieg ihr Leben gelassen, um diese Bedrohung der regionalen und globalen Sicherheit zu beenden. Leider gehen diese Opfer weiter.

Am 20. Januar verübte ISIS einen Angriff auf das Al-Sina'a-Gefängnis im Ghweran-Viertel von Hasakah im Norden Syriens, um die dort gefangen gehaltenen 5000 ISIS-Mitglieder zu befreien. Dieser Angriff, der zur Flucht von tausenden von Gefangenen führte, war die größte und gefährlichste Entwicklung in der Region, seit der ISIS vor Jahren von kurdischen und verbündeten Kräften in Syrien besiegt wurde. Viele der Gefangenen im Al-Sina'a-Gefängnis waren ISIS-Befehlshaber, die Krieg gegen Regionen führten, die jetzt unter der Kontrolle der multiethnischen und multireligiösen Autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyriens (AANES) stehen. Ziel des Gefängnisausbruchs ist es, die Sicherheitslage in den AANES-Gebieten zu destabilisieren und dem ISIS die Möglichkeit zu geben, die Macht und die territoriale Kontrolle wiederzuerlangen.

Ein Hauptgrund für diesen jüngsten Vorfall ist die Unzufriedenheit vieler externer Kräfte mit dem demokratischen Modell der AANES, das die Koexistenz und die gleichberechtigte Vertretung und Beteiligung der verschiedenen ethnischen und religiösen Gemeinschaften Nord- und Ostsyriens an der lokalen Verwaltung gewährleistet und der Gleichstellung der Geschlechter und der Freiheit der Frauen Vorrang einräumt. Der türkische Staat hat seit langem versucht, die arabischen Gemeinschaften und andere in Nord- und Ostsyrien gegen die AANES aufzuhetzen, aber diese Bemühungen sind immer wieder gescheitert. Im Gegenteil, die Unterstützung aller lokalen Gemeinschaften war eine Quelle großer Stärke für die AANES und die lokalen Sicherheitskräfte, die sich gegen die Überreste von ISIS und die Bedrohung durch andere dschihadistische Terrorgruppen behauptet haben.

