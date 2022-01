Ich war sehr gespannt auf dieses Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“. Es ist der zweite Teil aus der geplanten vierteiligen Buchreiche unter dem Gesamttitel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise.“ Was den Leser erwartet, erläutert der Autor Stefan Engel selbst in einem Interview mit dem Online-Magazin Rote Fahne News am 1. Januar 2022.

In 18 Kapiteln auf 266 Seiten werden mit einem Trommelfeuer von Fakten und Argumenten alle wesentlichen Varianten des Opportunismus entzaubert. Der Opportunismus ist Ausdruck der politischen und ideologischen Unterordnung unter die Interessen und Ziele der kapitalistischen Gesellschaft.

Warum gerade in die Arbeiterbewegung dieser Opportunismus eindringen konnte, befasst das Buch. Werden die grundlegenden Interessen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Leben in Einheit mit der Natur, nach Überwindung eines Gesellschaftssystems, das auf Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht, für Scheinalternativen geopfert, haben wir es mit Opportunismus zu tun. Der aber tritt in mannigfaltigen Formen und Methoden auf, die alle vorgeben, gesellschaftliche Alternativen anzubieten, ohne welche zu haben. Das Spannende ist, wie das Buch der bürgerlichen Ideologie als Wurzel aller dieser opportunistischen Strömungen auf die Spur kommt. Das regt zum Weiterdenken und Vertiefen der angesprochenen Fragen an.

Das Buch befasst sich u.a. mit den weltanschaulichen Grundlagen des Krisenmanagements der Bundesregierung in der Corona-Pandemie; mit der Ideologie des chinesischen Sozialimperialismus, der sich als Sozialismus tarnt; mit dem idealistisch-feudalen Konstrukt der Juche-Ideologie in Nordkorea oder mit dem „Elend des Postmodernismus“. Ein Kapitel ist der Renaissance faschistischer Ideologien und Verschwörungstheorien gewidmet.

Die Sprache im Buch ist klar und wissenschaftlich mit einer überzeugenden und schönen Polemik. Der Opportunismus will dagegen keine klaren Begriffe - auch das eines seiner typischen Merkmale. Heute ist der Begriff „Reform“ angesichts von Hartz VI, der „Rentenreform“ bzw. anderen „Reformprojekten“ schon ziemlich ramponiert. Jetzt soll es z.B. die „Sozial-ökologische Transformation“ richten. Immer neue Begriffe werden in die Welt gesetzt, um die revolutionäre Perspektive zu verdecken bzw. zu verteufeln. Das auch, um der Frage auszuweichen, warum all die Reformversprechungen in den letzten hundert Jahren nicht das erreicht haben, was sie versprochen haben. Auch das klärt das Buch.

Der Opportunismus ist eine Erscheinung der bürgerlichen Ideologe und wird somit immer wieder von neuen reproduziert. So in der Form der angeblichen Vereinbarkeit von kapitalistischer Ökonomie - also ständiges Wachstum bei begrenzten Ressourcen - und notwendiger Ökologie, was einen Paradigmenwechsel in der gesamten Produktion verlangt. Doch zu einem Paradigmenwechsel ist der Kapitalismus wegen des herrschenden Profitgesetzes nicht in der Lage. Dennoch wird uns diese „Vereinbarkeit“ als neues Geschäftsmodell verkauft. Das Wesen davon präsentiert uns der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, Larry Fink, recht offenherzig: "Wir haben Nachhaltigkeit ins Zentrum unseres Handelns gerückt. Nicht etwa weil wir Umweltschützer, sondern weil wir Kapitalisten und Treuhänder unserer Kunden sind." (FAZ vom 19. Januar 2022).

Trotz grüner Rhetorik, der Profit bleibt das Maß aller Dinge. Wer nicht länger im Kapitalismus das Ende der Geschichte sehen will, wer sich die Frage stellt, wie es gesellschaftlich weiter gehen soll und kann, wer sich nicht mit Illusionen über eine angeblich grundlegende Veränderbarkeit des Kapitalismus den Kopf vernebeln lassen will, der wird in dem Buch neue, überraschende und vielleicht auch unerwartete Antworten finden.

Viel Spaß beim Lesen!